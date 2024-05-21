«Столкнулся на маршруте»: пассажир погиб во время турбулентности в самолете

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Один человек погиб из-за сильной турбулентности на рейсе из Лондона в Сингапур

«Столкнулся на маршруте»: пассажир погиб во время турбулентности в самолете

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Лайнер направлялся в Сингапур.

Один человек погиб во время сильной турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines Лондон — Сингапур. Также в результате происшествия некоторое количество людей пострадало, сообщила пресс-служба компании на странице в соцсети X.

«Рейс № SQ321 Singapore Airlines <…> столкнулся с сильной турбулентностью на маршруте. <…> Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший», — говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших не называется. Отмечается, что самолет направился в Бангкок и приземлился там в 11:45. Авиакомпания выразила глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека. Мужчину госпитализировали, а вылет рейса задержали почти на четыре часа.

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