В Кремле раскрыли темы ожидающихся переговоров Путина и Лукашенко в Минске

Российский лидер посетит Белоруссию по приглашению своего коллеги.

Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию 23–24 мая и проведет там переговоры со своим коллегой Александром Лукашенко. Детали визита раскрыли в Кремле.

Путин был приглашен в Минск Лукашенко. Как ожидается, лидеры обсудят актуальные вопросы развития отношений двух стран, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также затронут мировые темы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что «обширное общение» Путина и Лукашенко начнется уже сегодня, 23 мая. В ходе второго дня визита российский лидер посетит Дворец Независимости в Минске, где пройдут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Путин и Лукашенко довольно часто и тесно общаются. Так, президент Белоруссии посещал Москву с визитом всего две недели назад. Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и присутствовал на параде Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин и Лукашенко допоздна обсуждали ситуацию вокруг Украины.