Ростовская область установила особую зону на границе с ДНР и ЛНР

Особая зона установлена на границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками. Там действует особый правовой режим. Соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками. На этой территории установлен особый правовой режим аналогичный пограничной зоне», — написал он в Telegram-канале.

Находиться и передвигаться в этой местности можно только при наличии документов, удостоверяющих личность. Соответствующее решение принято по итогам заседания Опершатаба региона.

Также в стометровой зоне запрещается находиться без предварительного уведомления Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Оповестить необходимо за 12 часов.

Голубев объяснил, что установление особой зоны позволит создать условия защиты от проникновения в регион террористов, экстремистов и их пособников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области в результате взрыва разрушен частный дом.