Сожительница экс-замминистра Иванова переоформила свои авто на других владельцев

Телеведущая Мария Китаева, сожительница обвиняемого в получении особо крупной взятки экс-замминистра обороны Тимура Иванова, переоформила свои автомобили на других владельцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о MINI Cooper S и Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска. По данным ГИБДД, Китаева первым автомобилем владела больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у него появился другой собственник. Объявление о второй машине за 7 842 600 рублей появилось в интернете, а новому владельцу она перешла 14 мая.

Отмечается, что Китаева приходила в начале мая на заседание, на котором рассматривалась жалоба на арест обвиняемого. По словам его адвоката, у Иванова с телеведущей общее хозяйство, они «живут одной семьей».

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение об его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. От должности Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу. Профиль обвиняемого уже убрали с сайта оборонного ведомства.

Для защиты Тимур Иванов нанял сразу трех адвокатов, известных по другим громким делам. Ими стали: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал люксовые авто и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова. Речь в том числе идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban.