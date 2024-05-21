Суд арестовал люксовые авто и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Речь в том числе идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban.

Суд арестовал люксовые авто и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова

Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

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Суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл, которые принадлежат бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Машины были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Авто в феврале 2023-го перешли его экс-супруге Светлане Ивановой, но она в апреле выставила внедорожник на продажу.

По данным сервиса Avtoface, на обе машины наложены ограничения. Они также распространяются на спортивный мотоцикл MV Agusta. В декларации он также появился в 2019 году. Через три года, в 2022-м, Иванов переоформил мотоцикл на своего отца.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении ареста на транспортные средства Иванова еще 8 мая. В тот же день Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение об его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. От должности Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу. Профиль обвиняемого уже убрали с сайта оборонного ведомства.

Для защиты Тимур Иванов нанял сразу трех адвокатов, известных по другим громким делам. Ими стали: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд указао на связи фигуранта по делу Иванова с руководителями предприятий Минобороны. Речь идет об арестованном предпринимателе Александре Фомине. Его адвокатам отказали в прошении не заключать подзащитного под стражу.

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