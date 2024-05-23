В Госдуме обсудили совершенствование налогового законодательства

В Госдуме сегодня обсуждали изменения в налоговой системе. Новый подход призван обеспечить справедливое распределение финансов.

В зоне особого внимания должны быть уязвимые категории россиян. Такие, как семьи с детьми с невысокими доходами.

Отдельная тема — налогообложение для участников СВО. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжит.

О прогрессивной шкале — так называемом налоге для богатых — в России говорят уже не один год. Но впервые дело действительно дошло до таких высоких кабинетов — Госдумы и правительства.

По сути, эта встреча министров и депутатов — уже подготовка законопроекта. Чтобы его обсудить, в Госдуме отменяют пленарное заседание.

На совещание приезжает министр финансов. В своем выступлении он озвучивает главную мысль, ради чего и затевают этот законопроект.

«Когда мы говорим о снижении нагрузки, то подразумеваем те категории людей, которым нужна государственная поддержка. Это в первую очередь семьи с детьми. Мы такие снижения предлагаем предоставлять путем предоставления налоговых вычетов», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Принцип простой: кто зарабатывает меньше — должен платить меньше налогов. Льготы и вычеты будут не только для малоимущих, но и для семей с двумя и более детьми, участников СВО, а также для предприятий малого бизнеса.

«Мы должны улучшить благосостояние наших нуждающихся. В первую очередь многодетных семей. Ряд целых программ есть. Отдельно сегодня обсуждали тему участников СВО», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

А уже к 1 января 2025 года в России введут прогрессивную шкалу. Насколько больше станут платить богатые, как будут поднимать налоги для крупных компаний — ставки пока обсуждают. К дискуссии планируют привлечь и Центробанк. Главная цель этих изменений — элементарная социальная справедливость.

«Новая прогрессивная шкала для более высоких доходов для поддержки предприятий, которые инвестируют в свое производство для подъема экономики и, конечно, для регионов, чтобы был стимул для развития малого бизнеса», — сказал заместитель председателя Госдумы России Сергей Неверов.

Эксперимент по повышению НДФЛ уже проводили — для тех, кто получает больше 5 млн в год, налог увеличивали с 13% до 15%. Все дополнительные средства направили на лечение детей с орфанными заболеваниями. Эта мера получила однозначное одобрение в обществе.

«Начали брать для тех, кто получает больше 5 миллионов — не 13%, а 15%. Эти дополнительные 2% идут в фонд „Круг добра“. Вот я приводил цифру 24,5 тысячи детей были спасены», — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Депозиты повышать не планируют. Малый и средний бизнес обременять высокими ставками не будут, а бюджет от изменений только выиграет. От тех, кто собирает сверхприбыли, он получит многомиллиардные вливания.

«Нам бы хотелось, чтобы эти изменения были приняты и действовали шесть лет, чтобы их приняли в весеннюю сессию после обсуждения со всеми налогоплательщиками, чтобы бизнес мог планировать свои доходы и расходы уже на следующий год», — сказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Прогрессивная шкала, конечно, не наше ноу-хау. Она действует в десятках стран: от Италии до ЮАР, от Китая до США. Размах между тем, какие налоги платят малообеспеченные и богатые, при этом огромен. От 3% до 45%.

«Она существует почти в всем мире, поэтому ничего такого здесь необычного нет. Я думаю, что это поможет государству помочь тем, кто больше всего нуждается», — отметил президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Плоскую шкалу налогообложения в России ввели 2001 году. Это было требование времени, чтобы компании возвращали деньги из офшоров и зарубежных банков.

Сейчас, когда Запад замораживает наши активы, вводит санкции против бизнесменов, ситуация иная. Уже все понимают, что дома в любом случае выгоднее.