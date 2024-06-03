В Госдуму внесли бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс

Депутат Макаров: в Думу внесен бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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В него входят пять законопроектов.
В Государственную думу внесен бюджетный пакет, который включает поправки в Налоговый кодекс. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров в беседе с журналистами.
«Этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год, одновременно вносятся изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система», — сказал он.
Макаров уточнил, что пакет состоит из пяти законопроектов. Перед их рассмотрением в первом чтении депутаты собираются обсудить насущные вопросы по этому документу с экспертами, в том числе будет рассмотрена возможная корректировка и дополнение их пунктов. Все заседания, добавил Макаров, будут транслироваться в интернете, чтобы вопрос был максимально открыт для общества.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском налоговом кодексе появляется новое понятие — семейная выплата.
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