«Достаточно понятно»: президент «Опоры России» о налоговых изменениях

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 22 0

Президент «Опоры России» Калинин: прогрессивная шкала НДФЛ справедлива и понятна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Обсуждение налоговых изменений в стране велось уже давно.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ, предложенное Минфином РФ, воспринимается справедливым и достаточно понятным. Об этом сообщил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с журналистами 5-tv.ru на полях ПМЭФ-2024.

«Та донастройка, которая была проведена или предлагается провести по налоговым доходам физических лиц, она, в принципе, достаточно понятная и воспринимается во многом справедливо», — отметил Калинин.

По словам лидера «Опоры России», обсуждалась донастройка налоговой системы давно. Многие партии Госдумы ставили этот вопрос на повестку дня. Прогрессивная шкала — это правильный подход. Так малый бизнес продолжает расти.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказал Силуанов о возможности россиян уйти от налогов при прогрессивном НДФЛ.

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