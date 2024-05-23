Стала известна версия жены Шамарина о причинах ареста супруга

Военного задержали 22 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подставили, убеждена супруга военного Елизавета Шамарина. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По ее мнению, которое приводит источник, Шамарин на самом деле невиновен. Согласно информации супруги, заявление на ее мужа написали сослуживцы.

Генерала обвинили в получении взятки, хотя якобы «приятель дал ему деньги в долг». Шамарина уверена, что ее супруга подставили, так как в показаниях сослуживцев указано, что военный сам попросил деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан начальник управления Департамента по обеспечению государственного заказа министерства обороны России Владимир Вертелецкий. Он подозревается в получении взятки.