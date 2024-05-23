Федеральные культурные учреждения смогут размещать в сервисе актуальную информацию и продавать билеты.
Фото: mos.ru
Федеральные музеи войдут в систему Russpass. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Федеральные музеи войдут в систему Russpass — подписали об этом соглашение с Министром культуры России Ольгой Любимовой. Это поможет раскрыть туристический потенциал регионов России еще больше», — написал он в Telegram-канале.
Музеи, которые подключатся к системе, войдут в локальные и тематические маршруты. За счет этого туристы будут подбирать для путешествия большое количество культурных объектов, что, безусловно, сделает их поездки интереснее и насыщеннее.
Федеральные культурные учреждения смогут размещать на сервисе актуальную информацию и продавать билеты. Собянин выразил уверенность, что сотрудничество с Министерством культуры России станет новым импульсом для развития внутреннего туризма и поможет в реализации задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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