Экс-профессора ВШЭ Сонина* заочно приговорили к 8,5 года колонии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

Срок отбытия наказания будет отсчитываться с момента экстрадиции экономиста в Россию.

Экс-профессора ВШЭ Сонина* заочно приговорили к 8,5 года колонии

Фото: Екатерина Кузьмина / ТАСС

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Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экс-профессора ВШЭ Константина Сонина* к 8,5 года колонии по делу о публичном распространении фейков об армии России. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Сонина также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 4,5 года. Срок отбытия наказания будет отсчитываться с момента экстрадиции экономиста в Россию или с момента задержания на территории страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что административное дело возбудили на депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского*. Отмечается, что парламентарий стал подозреваемым по статье КоАП «Участие в деятельности нежелательной организации». 

* признан иностранным агентом на территории России.

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