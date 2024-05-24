«Приснился вещий сон»: как экс-солистка «Тату» Юлия Волкова смогла победить рак
Экс-солистка группы «Тату» Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Через что пришлось пройти артистке?
Экс-солистка популярной российской поп-группы «Тату» Юлия Волкова рассказала, как боролась с раком щитовидной железы. По ее словам, эту тему стоит транслировать на широкую аудиторию, чтобы люди, страдающие страшным недугом, не отчаивались и находили в себе силы сражаться за свою жизнь.
«Я сама прошла две онкологии, поэтому людей, собственно, это интересует, как я это все преодолевала психологически, как я после этого научилась жить, потому что есть масса ограничений в том, что тебе нельзя», — рассказал певица в шоу «Инсайт шоу» на YouTube.
Волкова вспомнила, что буквально накануне дня, когда ей поставили диагноз, ей приснился вещий сон. Именно после этого певица сдала анализы, результаты которых, к слову, не показали ничего плохого. Однако позже, во время УЗИ, специалисты все же обнаружили злокачественное образование, а потом рак подтвердила биопсия.
Первая операция по удалению опухоли прошла с осложнениями: Юлия потеряла голос из-за повреждения голосового нерва. Долгое время она не могла ни петь, ни выступать. Ей даже пришлось посещать педагогов по вокалу.
А спустя какое-то время случился рецидив.
«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы пролетели перед глазами. Но у меня не было вариантов. Только — отдаться врачам и поверить, что все будет хорошо», — призналась артистка.
К счастью, второй курс лечения прошел удачно. И в 2019 году обследование показало, что Волкова здорова.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юлия Волкова поделилась трагедией — умерла ее любимая собака по кличке Шелтон.
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