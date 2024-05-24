Проклятые фильмы: кинокартины, которые принесли актерам несчастья

Роль Супермена оказалась роковой для двоих человек. А что по поводу других?

У некоторых фильмов зловещими и мистическими могут быть не только сюжеты, но и моменты, связанные с актерами и участниками съемочного процесса. О таких случаях рассказало издание NASHE.RU.

Фильмы про Супермена

Кадр из х/ф «Супермен». реж.: Ричард Доннер, 1978 г.

История об инопланетном спасителе Земли Кларке Кенте стала действительно культовой, теперь она считается классикой супергеройского кино. Но за красивой картинкой скрываются леденящие душу случаи. Например, Кристофер Рив, который сыграл Супермена, упал с лошади, после чего его у него парализовало тело от шеи и ниже.

Марго Киддер в роли знаменитой девушки героя Лойс Лейн тоже оказалась парализована, но из-за несчастного случая на съемках другого проекта.

Джордж Ривз, сыгравший Супермена в 50-х годах, покончил с собой в возрасте 45 лет. А актер Ричард Прайор, который снимался с третьем «Супермене», умер от рассеянного склероза.

«Изгоняющий дьявола» (1973 год)

Кадр из х/ф «Изгоняющий дьявола». реж.: Уильям Фридкин, 1973 г.

Данная кинокартина известна всем любителям ужастиков, в свое время она получила множество наград, среди которых две премии «Оскар» и четыре премии «Золотой глобус».

Но не успели начаться съемки как «дьявольская сила» уже начала проявляться. В самом доме, где должно было все проходить, случился пожар. Осталась невредимой лишь комната той самой «одержимой» девочки Риган. Актриса Эллен Берстин, сыгравшая ее мать, получила серьезную травму. После завершения съемок погибли двое актеров, как и их персонажи по сюжету. Секретарь режиссера сошла с ума и попала в психиатрическую клинику. Сын Мерседес Мак-Кэмбридж, озвучивающий демона, спустя время убил собственную жену, двух дочерей, а потом наложил на себя руки. В общей сложности скончались девять человек, которые были связаны с фильмом.

«Омен» (1976 год)

Кадр из х/ф «Омен». реж.: Ричард Доннер, 1976 г.

Зловещая история этого фильма вертится вокруг ребенка с родимым пятном в виде трех шестерок. Но страшные события были не только в сюжете. Проблемы начались за два месяца до начала съемок. Сын исполнителя роли главного героя Грегори Пека покончил с собой, в том же году несчастный случай чуть не унес жизнь самого актера, в его самолет ударила молния.

Аналогичный случай произошел и с продюсером Мейсом Нойфельдом. Во время процесса создания фильма погиб дрессировщик тигра, а самолет, предназначенный для съемок, вскоре упал. Все, кто были на борту, умерли.

Джон Ричардсон — консультант по спецэффектам попал в аварию в Голландии. Самое страшное, что на дорожном знаке было написано «Оммен, 66,6 км».

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