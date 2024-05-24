России все чаще удается подавлять сигнал Starlink на Украине

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«Умные» планирующие бомбы ВСУ оказались бесполезны из-за помех.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские средства радиоэлектронной борьбы мешают работе Starlink на Украине. Западные издания пишут о том, что, благодаря инновационным технологиям, ВСУ лишены критически необходимой спутниковой связи.

Из-за сбоев в системе недоступен обмен информацией, уходят с маршрута беспилотники. Мимо цели летят и украинские «умные» планирующие бомбы. Как пишет агентство Reuters, снаряды GLSDB из-за создаваемых помех просто не могут поразить намеченные позиции.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Тема:
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