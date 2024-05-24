«Королева сухого льда» Екатерина Диденко снова выходит замуж

Со своим женихом блогер познакомилась спустя год после смерти первого супруга.

Блогер Екатерина Диденко, известная как «аптечный ревизорро», вновь собирается выйти замуж. До ее свадьбы с актером Владом Черных осталось всего девять дней. Об этом Диденко рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Екатерина Диденко в свадебном салоне. Instagram* / didenko.katerina

Торжество будет проходить на Мальдивах. Сейчас невеста занимается поиском платья, и почти все ее посты связанны с предстоящим мероприятием. По словам блогера, со своим женихом она познакомилась с помощью сайта знакомств еще в 2021 году. Изначально она вообще не хотела отношений, так как до этого рассталась с токсичным человеком и тяжело переживала разрыв. Но именно Вадим оказался тем человеком, с которым Диденко в итоге захотела связать свою жизнь.

Стоит отметить, что мнения подписчиков касательно предстоящего события разделились. Некоторые были рады за Екатерину, надеясь, что она, наконец, нашла свое счастье. Другие не понимают смысл снова организовывать свадьб. А кто-то даже отпускает комментарии, напоминая ей о счет личной трагедии.

Трагедия в семье Диденко произошла в день ее рождения. В феврале 2020 года она с друзьями и мужем проводила время в сауне. Супруг Диденко — Валентин наполнил бассейн сухим льдом. В результате химической реакции он и двое его друзей отравились углекислым газом. Спасти их не удалось ни врачам, ни самой Диденко, которая имеет медицинское образование.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что причина спешной свадьбы Курбана Омарова стала беременность его девушки Валерии.

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