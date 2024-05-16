Интересная деталь: раскрыта причина спешной свадьбы Курбана Омарова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Курбан Омаров спешно женился на возлюбленной Валерии из-за беременности

Интересная деталь: раскрыта причина спешной свадьбы Курбана Омарова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Бизнесмен новым снимком раскрыл семейный секрет.

Бизнесмен и экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, который недавно женился на молодой возлюбленной Валерии, наконец, показал публике свадебный снимок. После него всем точно стало очевидно — в семье грядет пополнение.

На опубликованном изданием 7Дней.ru черно-белом кадре невеста стоит спиной к камере в белом платье. Поэтому рассмотреть можно лишь ее элегантную прическу и длинный шлейф платья. Однако особо внимательные интернет-пользователи все же увидели, что у некогда худенькой Валерии талия заметно стала больше. Именно поэтому, уверены многие, Омаров и не показал снимки с самой росписи.

Поклонники считаю, что именно беременность стала причиной, почему пара так быстро решила пожениться. Но, даже если Валерия и в правду в интересном положении, никакие объемные наряды уже не скроют их секрет.

К слову, этот брак с Валерией для Омарова стал третьим. Его первой избранницей была Алла Воденко. В семье появился сын Омар. Во второй раз он отправился в ЗАГС с Бородиной, а через пять месяцев в семье появилась дочка Теона. Их брак продлился шесть лет — по утверждениям Бородиной, именно она стала инициатором развода, устав от бесчисленных измен. Омаров же отрицал обвинения бывшей жены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена футболиста Павла Мамаева вновь беременна.

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Интересная деталь: раскрыта причина спешной свадьбы Курбана Омарова

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