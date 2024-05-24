Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 14-миллионный гость

Международную выставку-форум «Россия» 24 мая посетил 14-миллионный гость. Им оказался восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на выставку с родителями.

«Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить ее», — рассказал поделился мальчик.

Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Мальчику и его родителям представилась отличная возможность примкнуть более чем к миллиону туристов и экскурсантов, которые ежегодно посещают этот старинный город, чтобы познакомиться с его историей, культурой, природными и гастрономическими достопримечательностями.

Так, в программе посещения Тобольска у семьи Старовых будет экскурсия по местам детства великого ученого, местного уроженца Дмитрия Менделеева, а также посещение ЗапСибНефтехима — крупнейшего в России комплекса по производству синтетических материалов.

При этом миллионному гостю и его родным предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям доступны экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск.