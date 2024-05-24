Ураганный ветер обрушился на Краснодар. Видео
Ураганный ветер обрушился на Краснодар
Фото, видео: © РИА Новости / Корниенко Евгения; 5-tv.ru
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Поступают сообщения о десятках поврежденных машин.
На Краснодар обрушился ураганный ветер до 30 метров в секунду. Стихия валит деревья с корнем, а на некоторых участках линий электропередачи искрят оголенные провода.
В одном из районов города упавший тополь парализовал движение трамваев. Транспорт не курсировал несколько часов, пока коммунальщики не освободили рельсы.
Поступают сообщения о десятках поврежденных машин. Непросто сейчас и пешеходам — им приходится менять привычные маршруты.
Похожая ситуация и в Крыму — там действует штормовое предупреждение МЧС. Отдыхающих попросили держаться подальше от берега из-за высоких волн.
Соблюдать осторожность стоит и жителям Кабардино-Балкарской Республики. Там в ближайшие дни ожидаются ливни с грозами, обильные осадки могут спровоцировать подъем уровня рек и сход селей.
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