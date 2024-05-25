Совет Евросоюза согласовал обновленный Шенгенский кодекс

Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил новый Шенгенский пограничный кодекс — свод правил альянса, касающийся управления внутренними и внешними государственными границами. Нормы документа также регулируют работу служб пограничного контроля.

Согласно публикации на сайте органа, реформа призвана «повысить устойчивость Шенгенской зоны к нынешним и будущим кризисам». Она также гарантирует, что люди, живущие и путешествующие в пределах ЕС, смогут «в полной мере пользоваться преимуществами путешествий без границ».

«Сегодняшним голосованием мы предоставили государствам-членам инструменты для обеспечения беспрепятственного передвижения по Шенгенской зоне, одновременно обеспечивая безопасность внешних границ, устраняя нелегальную миграцию и риски для здоровья населения», — сказано в публикации.

Как отмечают представители Совета, регламент позволяет «ограничивать доступ граждан третьих стран на уровне всего Евросоюза в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения». Обновленные правила также призваны ограничивать въезд иностранцев — это должно повлиять на проблему использования мигрантов в политических целях.

Внутренний пограничный контроль согласно кодексу может действовать не более двух лет. В «серьезных исключительных ситуациях» он может быть продлен еще на шесть месяцев с возможностью однократного дополнительного продления на общий срок в один год. Документ содержит нововведение — процедуру передачи граждан, задержанных в пограничной зоне и незаконно находящихся на территории государства-члена ЕС, государству, из которого они прибывают.

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