Презервативы и филлеры начнут маркировать в России в рамках эксперимента

Эксперимент по маркировке филлеров и презервативов пройдет в России с сентября 2024 года по август 2025-го. Об этом свидетельствует документ на портале нормативных актов.

В Минпромторге пояснили, что эксперимент охватит шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей. Проект позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки, пишет ТАСС.

Эксперимент, как заверили в Центре развития перспективных технологий, который и выступит оператором, не скажется на стоимости товаров. Участие в нем будет добровольное и бесплатное.

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