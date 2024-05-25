Презервативы и филлеры начнут маркировать в России в рамках эксперимента

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Проект, как ожидается, не скажется на стоимости товаров.

Презервативы и филлеры начнут маркировать в России в рамках эксперимента

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Эксперимент по маркировке филлеров и презервативов пройдет в России с сентября 2024 года по август 2025-го. Об этом свидетельствует документ на портале нормативных актов.

В Минпромторге пояснили, что эксперимент охватит шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей. Проект позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки, пишет ТАСС.

Эксперимент, как заверили в Центре развития перспективных технологий, который и выступит оператором, не скажется на стоимости товаров. Участие в нем будет добровольное и бесплатное.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве объяснили попадание йода в список рецептурных препаратов.

 

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