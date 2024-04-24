В Минздраве объяснили попадание йода в список рецептурных препаратов

И как теперь отпускается раствор в аптеках?

Йод попал в перечень препаратов предметно-количественного учета из-за технической ошибки. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», — передает слова Кузнецова РИА Новости.

Прежде стало известно, что спиртовой раствор йода попал в список рецептурных лекарств, которые может назначить только врач, прописав его на специальном бланке строгой отчетности. В перечень препаратов предметно-количественного учета входят, в том числе, те, что содержат наркотические средства, психотропные вещества или сильнодействующие яды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие лекарства внесены в перечень жизненно важных.