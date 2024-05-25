«Пришло время сделать УЗИ яичкам»: Самойлова показала странное хобби

Поклонники сомневаются, что затея знаменитости обернется успехом. О чем идет речь?

Известная модель Оксана Самойлова неожиданно занялась инкубацией яиц — знаменитость пытается вывести цыплят и утят в домашних условиях. Для «куриной партии» уже настало время делать УЗИ, ведь необходимо оценить прогресс развития будущих птенчиков. Своим необычным увлечением звезда поделилась в социальной сети.

Сперва Самойлова решила выращивать только цыплят. Модель приобрела специальный инкубатор и купила яйца, после чего вместе с детьми дала каждому «питомцу» имя.

Сейчас пришло время сделать УЗИ будущим птенчикам. Нужно проверить, правильно ли соблюдался весь процесс, а также есть ли внутри эмбрион — некоторые яйца могут оказаться пустыми.

Знаменитость настолько прониклась «высиживанием», что также приобрела утиные яйца. Только вот им, по словам Самойловой, делать УЗИ еще слишком рано. Не доросли.

«Сегодня пришло время сделать УЗИ нашим яичкам. Я не остановилась на цыплятах и решила высидеть еще утят», — подписала ролик Оксана.

Поклонники звезды сомневаются, что странная затея модели обернется успехом, многие уверены, что это невозможно, если яйца куплены в магазине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова с дочерью отметили день рождения.

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