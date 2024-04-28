Джиган подготовил сюрприз: Самойлова с дочерью отметили день рождения

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 44 0

Оксана Самойлова вместе с дочерью отпраздновали день рождения

Фото, видео: Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Младший сын тяжело перенес распаковку подарков сестры.

Модель Оксана Самойлова отметила свой день рождения вместе с дочкой. В своем блоге в Сети она поделилась кадрами праздника.

Женщина отпраздновала 36-летие. Примечательно, что дочь Майя родилась с ней в один день. Девочке исполнилось семь лет. Самым первым красавиц поздравил глава семейства. Джиган подготовил праздничный завтрак для любимых женщин.

«Я вообще в этот раз абсолютно ничего не готовила даже для Майи, все делал Джиган», — поделилась Самойлова.

Женщина отметила, что уже 15 лет муж поздравляет ее самый первый. Рэпер также подготовил подарки и праздничную видеосъемку, где мама с дочерью одновременно задувают свечи на тортах, стоя в одинаковых платьях.

Модель не смогла сдержать эмоций и в адрес дочери. Она посвятила ей отдельное послание в Сети, рассказав о восхитительных особенностях девочки. Оксана рассказала, что дочка очень любит задавать необычные вопросы, а еще бабочек и динозавров.

Любовь к динозаврам оказалась семейной. На видео с распаковкой подарков Майи, ее младший брат расстроился, что игрушки предназначены не ему, и маме пришлось его успокаивать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джиган запретит дочери Ариеле встречаться с определенной категорией парней.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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