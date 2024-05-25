«Попросил гражданство»: пленный боевик ВСУ получил российский паспорт

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву

«Попросил гражданство»: пленный боевик ВСУ получил российский паспорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Александр Ананьев сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки и отказался возвращаться на Украину.

Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт бывшему украинскому военнопленному Александру Ананьеву, который попросил гражданство России. Видео было опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.

Украинец сдался в плен в прошлом году на западной окраине Клещеевки. Он попросил не включать его в обменные списки и дать возможность стать российским гражданином.

«Он тогда обратился к Владимиру Владимировичу Путину, попросил гражданство… Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это — гражданин РФ», — сказал Алаудинов.

В начале апреля командир «Ахмата» рассказал о нескольких украинских боевиках, которые сложили оружие и попросили российское гражданство. В частности, Алаудинов упомянул боевика 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерия Шевченко, который отказался участвовать в конфликте на стороне киевского режима и попросил не отдавать его украинской стороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

+21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
89.70
-0.55 97.10
-0.78
Стать лучшей версией себя: китайский гороскоп на июнь 2024 года

Последние новости

20:32
Повторил судьбу отца: известный певец Паравис умер от рака в 56 лет
20:15
«Попросил гражданство»: пленный боевик ВСУ получил российский паспорт
19:57
Челябинский кот выжил спустя более 10 минут полоскания в стиральной машинке
19:40
Врачи констатировали смерть мужчины, открывшего стрельбу в Петербурге
19:36
Опасная вода: почему накипь в чайнике грозит проблемами с почками и сосудами
19:23
«Не жизнь, а праздник»: актриса Наталия Антонова похвасталась мужем-качком

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Актрису Маргариту Терехову экстренно госпитализировали
Доминик Джокер рассказал об «адской работе» артистов
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео