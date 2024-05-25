Опасная ситуация: Дмитрий Тарасов не справился с управлением Bentley

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 796 0

Футболист Тарасов чуть не врезался в остановку и нахамил водителю автобуса

Опасная ситуация: Дмитрий Тарасов не справился с управлением Bentley

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Бывший муж Ольги Бузовой затруднил движение на Кутузовском проспекте.

Футболист Дмитрий Тарасов на белой Bentley выехал на тротуар прямо к остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте. Экс-супруг певицы Ольги Бузовой, предположительно, не справился с управлением. Видео с места событий очевидцы распространили в новостных Telegram-каналах.

На кадрах видно, что спортсмен успел еще и нахамить водителю автобуса. Тарасов долго не мог понять, как ему вырулить на дорогу, то начиная движение, то останавливаясь. В это время водитель автобуса терпеливо ждал, когда спортсмен сможет продолжить движение. Тарасов проявил несдержанность и показал мужчине неприличный жест. Затем спортсмен наконец-то смог понять, как нужно ехать и скрылся с места.

Ранее 5-tv.ru писал, что боксер Арслан Яллыев попал в ДТП на Новом Арбате. Lexus спортсмена врезался в дерево и повредил припаркованный автомобиль.

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