Опасная ситуация: Дмитрий Тарасов не справился с управлением Bentley

Бывший муж Ольги Бузовой затруднил движение на Кутузовском проспекте.

Футболист Дмитрий Тарасов на белой Bentley выехал на тротуар прямо к остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте. Экс-супруг певицы Ольги Бузовой, предположительно, не справился с управлением. Видео с места событий очевидцы распространили в новостных Telegram-каналах.

На кадрах видно, что спортсмен успел еще и нахамить водителю автобуса. Тарасов долго не мог понять, как ему вырулить на дорогу, то начиная движение, то останавливаясь. В это время водитель автобуса терпеливо ждал, когда спортсмен сможет продолжить движение. Тарасов проявил несдержанность и показал мужчине неприличный жест. Затем спортсмен наконец-то смог понять, как нужно ехать и скрылся с места.

Ранее 5-tv.ru писал, что боксер Арслан Яллыев попал в ДТП на Новом Арбате. Lexus спортсмена врезался в дерево и повредил припаркованный автомобиль.