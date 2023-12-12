Боксер Арслан Яллыев попал в ДТП на Новом Арбате

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Его машина врезалась в дерево и повредила припаркованный автомобиль.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В ДТП на Новом Арбате попал боксер Арслан Яллыев. Об этом стало известно 5-tv.ru, делимся кадрами с места происшествия.

Lexus спортсмена врезался в дерево и повредил припаркованный автомобиль. Боксер, к счастью, получил исключительно легкие травмы, как стало известно ТАСС. В госпитализации он не нуждается.

Причины аварии достаточно банальны — на автомобиле спортсмена все еще была летняя резина. Вместе со скользкой дорогой из-за метели в Москве вечером 11 декабря ситуация чуть не стала трагичной.

К счастью, пострадавших в результате ДТП нет.

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