«Плохой храп»: из-за какого симптома человек может умереть во сне

Такая проблема встречается у многих, но зачастую игнорируют ее как пациенты, так и врачи.

Из-за некоторых видов храпа человек может умереть прямо во сне. Об этом предупредила врач-пульмонолог Яна Исаева в беседе с «Вечерней Москвой». Она отметила — симптом встречается у многих, но зачастую игнорируется как пациентами, так и врачами.

Специалист объяснила, что храп очень часто может сигнализировать о наличии синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) — заболевания, при котором в момент сна происходят остановки дыхания. Происходит это из-за того, что мышцы расслабляются, спадаются дыхательные пути на уровне глотки. Они становятся преградой для поступления воздуха. Все это приводит к снижению сатурации до 50-60% при норме от 95%.

Со временем, если синдром не лечить, к нему могут присоединиться и другие осложнения. Среди них: проблемы с сердцем, снижение когнитивных функций и нарушение обмена углеводов.

Однако пульмонолог успокоила — смерть от храпа возможна в крайне редких случаях, так как человеческий мозг быстро реагирует на него и пробуждается.

«Гораздо чаще люди медленно зарабатывают себе осложнения в результате храпа и в итоге умирают именно от них. Такое встречается повсеместно», — подытожила Исаева.

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