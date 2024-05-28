В ФСБ сообщили о росте активности спецслужб Украины возле границ РФ 

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 112 0

Украинская сторона действует при помощи, в первую очередь, США и Великобритании.

В ФСБ сообщили о росте активности спецслужб Украины возле границ РФ 

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Спецслужбы Украины в последнее время стали наращивать разведывательную деятельность возле границ России, сообщил РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — сказал Кулишов.

К слову, сегодня сотрудники Погранслужбы отмечают свой профессиональный праздник. С этим их поздравил президент РФ Владимир Путин. В своей речи он отметил значимость этого праздника — он несет символ народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей нашей Родины.

Глава государства отметил, что именно решимость пограничников позволила сорвать не одну попытку противников прорваться на российские территории. Он выразил уверенность, что они продолжат и дальше бороться с наемниками, предателями диверсантами, защищая родную границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинцы спасались от мобилизации.

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