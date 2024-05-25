Спасались от мобилизации? Украинцы напали на пограничника и сбежали в Румынию

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

На границе Украины двое мужчин напали на пограничника и скрылись в Румынии

Спасались от мобилизации? Украинцы напали на пограничника и сбежали в Румынию

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Все больше подобных инцидентов происходит в Незалежной из-за режима Зеленского.

На границе Украины в Закарпатской области двое мужчин напали на пограничника и скрылись на территории Румынии. Об этом сообщил своем Telegram-канале украинский журналист Виталий Глагола.

Мужчин обнаружили благодаря сработавшей сигнальной мине. Когда на месте оказался сотрудник, охранявший границу, он произвел два предупредительных выстрела в воздух, но те и не думали остановиться. Они напали на пограничника, отобрали у него травматический пистолет «Форт 12», а потом произвели в его сторону пять выстрелов, но промахнулись.

Нападавшие скрылись вместе с оружием, их не успели задержать. Когда на место происшествия прибыла подмога, то мужчины уже пересекли границу.

Предположительно, эти украинцы могут быть уклонистами, которые бегут из страны, чтобы избежать мобилизации. До этого был случай побега в Молдавию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Одессе произошла массовая драка между боевиками ВСУ и гражданскими.

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