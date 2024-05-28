Российские саперы обнаружили в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием

Тайник замаскировали в подвале частного дома.

В освобожденной Авдеевке бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили схрон ВСУ, в котором хранились иностранные боеприпасы. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Во время разведки саперы обнаружили замаскированный тайник в подвале частного дома. Там были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины, а также немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

Бойцы обследовали помещение на наличие мин-ловушек и растяжек, а после вынесли все оружие из подвала для утилизации.

Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля, до этого ВСУ превратили северный пригород Донецка в мощный укрепрайон.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в пригороде Авдеевки был обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением.