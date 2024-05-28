«Громкие прилеты»: ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске

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Евгения Романова
Евгения Романова 844 0

Посол МИД Мирошник: ВСУ повторным ударом по Луганску били по спасателям

«Громкие прилеты»: ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

О предыдущем обстреле стало известно накануне вечером.

Повторный удар боевиков ВСУ по Луганску, вероятно, был нанесен по месту работы спасателей, ликвидирующих последствия предыдущей атаки. Такое предположение опубликовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавней ракетной атаки», — отметил он.

Мирошник добавил, что подробностей повторной атаки пока нет.

Первый удар был нанесен накануне вечером, о нем сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. В результате атаки началось возгорание, на место сразу же выехали сотрудники МЧС, правоохранители и медики.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре сотрудника МЧС пострадали при повторном обстреле Горловки. Прилет произошел, когда они тушили пожар.

Тема:
Спецоперация
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