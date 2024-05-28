Оператор российского телеканала получил ранение во время съемок в зоне СВО

Военкор пострадал в ходе съемок сюжета в зоне спецоперации.

Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен при подрыве мины в Харьковской области, он находится в больнице. Об этом сообщила ведущая в эфире федерального телеканала.

«Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК», — сообщили в эфире.

Ранение Пушин получил при подрыве мины, осколки попали в ногу. Оператор сам наложил себе жгут, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что со дня гибели военкора «Известий» Семена Еремина прошло 40 дней. Он скончался во время съемок репортажа на запорожском направлении СВО. Съемочную группу атаковал беспилотник. Еремину было 42 года.