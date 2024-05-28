Со дня гибели военкора «Известий» Семена Еремина прошло 40 дней
Он погиб во время съемок репортажа в зоне СВО.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Сегодня 40 дней, как с нами нет военкора «Известий» Семена Еремина. Он погиб во время съемок репортажа в зоне СВО. Честный, мужественный и светлый человек. Именно таким помнят журналиста все, кто его знал — родные, коллеги, друзья.
Особым образом подвиг Семена увековечили в подмосковной Балашихе. На стене спортшколы появился мурал — в строгих черных, белых и серых тонах. На нем наш друг и коллега вместе Сергеем Бодровым, в образе героя фильма «Брат» смотрит в небо. А надпись над ними гласит — «Сила в правде». Эти слова были не только профессиональным, но и жизненным кредо Еремина.
Военкор «Известий» погиб 19 апреля на запорожском направлении спецоперации. Съемочную группу атаковал беспилотник. Семен скончался от полученных ранений. Ему было 42 года.
Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин наградил Семена Еремина Орденом Мужества посмертно. А мемориал в память о военкоре в здании «Известий» по-прежнему утопает в цветах.
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