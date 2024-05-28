«Для удобства»: ГИБДД ждет ребрендинг обратно в ГАИ

Для замены всего, что содержит наименование организации, потребуется немалое количество времени.

ГИБДД переименуют обратно в ГАИ из-за того, что новое название оказалось неудобным для запоминания и произношения. Об этом адвокат Сергей Радько рассказал Газете.ру.

Специалист объяснил, что после ребрендинга люди все равно называли ведомство старым названием. Оно было привычным и более коротким, легким. Потому было принято решение вернуть прежнее наименование, чтобы облегчить всем жизнь.

«Если юридически такой структуры, как ГИБДД, больше не существует, то придется проводить ребрендинг. То есть все знаки отличия, которые присутствуют на форменном обмундировании сотрудников, а также наименования на машинах, табличках, в удостоверениях и протоколах, придется менять», — рассказал Радько.

На переход потребуется время. Пока не было оглашено какой точно срок, но точно понятно, что мгновенно его не совершить.

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