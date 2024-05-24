Водителей в России начнут лишать прав на полтора года за сокрытие номеров

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Действующие меры, как отмечаются, оказались недостаточными.

Водителей в России начнут лишать прав на полтора года за сокрытие номеров

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается лишать водителей прав на период до полутора лет за сокрытие госномеров. Об этом пишут «Известия».

В документе отмечается, что в настоящее время за совершение этих правонарушений гражданину грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

При этом стабильно высокое количество подобных правонарушений, как подчеркивается, свидетельствует о недостаточной эффективности действующей модели регулирования. В связи с этим предлагается наказывать водителей за это лишением прав на срок от одного года до полутора лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что даже самые примерные водители порой получают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Превышение скорости, неоплата парковки, маневр с выключенным поворотником — от этих и других ошибок не застрахован ни один человек за рулем.

Однако, если нарушение было зафиксировано камерой или замечено сотрудниками ГИБДД, то избежать денежного взыскания точно не удастся.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака
2:49
«Трясется целыми днями»: Шаляпин раскрыл секрет стройности Бузовой
2:21
Водителей в России начнут лишать прав на полтора года за сокрытие номеров
1:51
В Эстонии заявили о снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва
1:21
Несколько проверок прошли в нелегальном хостеле под Истрой перед трагедией
0:51
Переговоры Путина и короля Бахрейна. Что важно знать

Сейчас читают

Мумию пенсионера обнаружили в Москве
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео