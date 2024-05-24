Водителей в России начнут лишать прав на полтора года за сокрытие номеров

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается лишать водителей прав на период до полутора лет за сокрытие госномеров. Об этом пишут «Известия».

В документе отмечается, что в настоящее время за совершение этих правонарушений гражданину грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

При этом стабильно высокое количество подобных правонарушений, как подчеркивается, свидетельствует о недостаточной эффективности действующей модели регулирования. В связи с этим предлагается наказывать водителей за это лишением прав на срок от одного года до полутора лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что даже самые примерные водители порой получают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Превышение скорости, неоплата парковки, маневр с выключенным поворотником — от этих и других ошибок не застрахован ни один человек за рулем.

Однако, если нарушение было зафиксировано камерой или замечено сотрудниками ГИБДД, то избежать денежного взыскания точно не удастся.