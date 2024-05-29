Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях в работе спутников

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Больше всего проблем с системами возникло в СЩА.

Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях в работе спутников

Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique

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Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink (Детище американского бизнесмена Илона Маска. — Прим. ред.) из нескольких стран рассказали в соцсетях, что наблюдали сбои в их работе. Это подтверждают также данные сайта Downdetector, специально настроенного на наблюдение за перебоями и отключениями популярных в интернете ресурсов.

На сайте сказано, что трудности в работе спутников начались ранним утром. Сбои стали регулярно происходить около 4 утра по московскому времени. Больше всего случаев сайт зафиксировал в СШ+ША Наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Соединенных Штатах, почти 40 тысяч. 

Также жалобы на неполадки менеджерам Starlink присылают из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики. Практически все говорят о проблемах с интернетом и сайтом. Представители компании подтверждают сбои и заверяют, что активно работают над решением поставленной задачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российским военнослужащим удается подавлять сигнал Starlink на Украине.

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