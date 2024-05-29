Российская авиация сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, самолеты Су-25 нанесли удары по позициям боевиков неуправляемыми авиационными ракетами.

«Получили боевую задачу на командном пункте. Выполнили взлет парой в установленное время, полет к цели, пуск НАР с кабрирования. По докладу ПАН все цели поражены. Возврат на аэродром штатно, посадка парой», — сообщил летчик Су-25 Александр.

После выполнения боевой задачи была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские зенитчики уничтожают дроны ВСУ на запорожском направлении. Ежедневно бойцы ВС РФ сбивают десятки украинских беспилотников, помогая продвижению штурмовиков.