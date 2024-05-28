«Охота на птичек»: как российские зенитчики уничтожают дроны ВСУ на запорожском направлении

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Ежедневно бойцы ВС РФ сбивают десятки украинских беспилотников, помогая продвижению штурмовиков.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Сейчас горячо на Запорожском участке фронта, несмотря на очевидную нехватку сил у противника. Дефицит людей и снарядов боевики пытаются компенсировать десятками дронов.

Охотой на них занимаются бойцы отряда «Барс-8», которые помогают российским штурмовикам продвигаться в направлении важного логистического узла ВСУ. Подробности рассказал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Подразделение зенитчиков «Барса-8» выдвигается на позиции с ветерком. Их основная задача — отслеживание уничтожение вражеских беспилотников. Так зенитчики-добровольцы закрывают небо на восточном участке на запорожском направлении.

«Сбиваем дроны каждый день. Наши парни бывает и по 15, и по 20 сбивают», — говорит боец отряда «Барс-8» с позывным «Клоун».

Дронов украинские боевики не жалеют — поднимают в воздух целыми эскадрильями. По всей видимости, такая тактика вызвана сложным положением в их подразделениях. Нехватку людей и снарядов приходится компенсировать беспилотниками.

«Они могут только дронами. Больше они ничем не могут. Живой силы нет как таковой. Они берут людей с улицы и начинают их учить на дронщиков. Но это самое легкое — научиться на джойстиках играть», — говорит боец отряда «Барс-8» с позывным «Хайнак».

И все же продвижение российских войск не остановить. Штурмовики уже вплотную подошли к городу Гуляйполе. До его окраин осталось меньше двух километров.

Гуляйполе — небольшой городок на северо-востоке Запорожской области, сейчас это — крупный логистический узел ВСУ, который связывает Запорожье, Днепропетровскую область Украины и западную часть ДНР.

Взятие Гуляйполя позволит ВС РФ выйти на границы с Днепропетровской областью. В этот регион ВСУ стягивают свои резервы, технику и снабжение. Поэтому огневая поддержка российских войск в направлении города ведется и днем и ночью. Даже в перерывах между боевыми заданиями бойцы оттачивают мастерство на полигонах.

Зенитчики подразделения «Барс» в составе взвода отрабатывают навыки по уничтожению вражеских беспилотников и прикрытию нашей пехоты»

«У нас братство. Один за всех и все за одного. Все друг другу помогают. Мы братья здесь», — подчеркнул боец отряда «Барс-8» с позывным Кумар.

Таким образом фронт на Запорожском направлении постепенно выравнивается. После взятия поселка Работино, подтягиваются остальные подразделения, выдавливая боевиков из региона.

Тема:
Спецоперация
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