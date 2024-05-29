Чтобы зуб не потерять: когда стоит задуматься о замене пломбы

Какие симптомы указывают на наличие проблемы?

Появление чувствительности зубов — одна из веских причин отправиться на осмотр к врачу для возможности замены пломбы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала стоматолог и кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.

По ее словам, неприятное ощущение при употреблении в пищу горячего, холодного или даже сладкого может быть связано с повреждением эмали или самой пломбы, которая в итоге рискует привести к воспалению.

«Чтобы сохранить целостность зуба, может потребоваться сглаживание грубой грани или полная замена пломбы», — объясняет стоматолог.

Потемнение зуба вокруг пломбы тоже является «звоночком», который человек не должен пропустить. Кузьменкова подчеркивает, что это может быть связано как с кариесом, так и с разрушением самой пломбы. Также симптомом схожей проблемы — неприятный запах изо рта.

Кроме того, эксперт рекомендует подумать и о том, удобно ли человеку питаться после установки пломбы, так как возможная «плюшка» на больном зубе обычно возникает из-за неопытности врача. Кузьменкова предупреждает, что в таком случае велик шанс получить проблемы с челюстями.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему нельзя терпеть ноющую боль в зубе при употреблении горячей и холодной пищи.