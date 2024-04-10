Нездоровая реакция: почему нельзя терпеть ноющую боль в зубе на горячее или холодное

Одно из самых распространенных заблуждений о здоровье зубов — это так называемая чувствительная эмаль. Считается, что обладатели таковой испытывают неприятные ощущения при поедании горячего шашлыка или после стакана холодного молока. Вот только подобная реакция — это не данность и не особенность организма, а признак весьма неприятных заболеваний.

Почему же болят зубы от разницы температур и что с этим делать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал эстетический стоматолог Армен Акопян.

Почему нельзя игнорировать чувствительность зубов

Полностью здоровые зубы не должны давать реакцию на холодную и горячую пищу. В противном случае любая чашка чая или кофе вызывала бы сильную боль.

«Казалось бы, это мелочь. Всего лишь повышенная чувствительность. Но если пошло повышение чувствительности, значит, где-то уже есть входные ворота для того, чтобы эта чувствительность ощущалась. Если зуб абсолютно целый, эмаль без трещин, без сколов, без кариозных процессов, то зубы на обычную температуру, которая может быть в полости рта, то есть чай и суп, не реагируют», — подчеркнул врач.

Безусловно, если приложить в рот кусок льда, то даже абсолютно целый здоровый зуб среагирует. Однако повседневная пища не должна причинять боли, пусть и временной.

«С абсолютно целыми интактными зубами такого не может происходить. Значит, где-то началась проблема. Нужно обязательно попасть к доктору, потому что на этом этапе можно ограничиться всего лишь пломбой. Если запустить процесс, то это может привести к коронке и к удалению нерва», — предостерег он.

Причем разделения по симптоматике в данном случае нет. Неважно, боль в зубе появляется от обжигающего супа или от нерастаявшего мороженого — все это сигналы одной проблемы.

«Чаще всего если нарушена целостность зуба и пошло повышение чувствительности, то зуб реагирует на все термораздражители, то есть как холодное, так и горячее может вызывать повышение чувствительности и болезненность. Так, чтобы только на горячее реагировал зуб, но на холодное не реагировал совсем и наоборот, такого не происходит», — пояснил эксперт.

Если отложить поход к стоматологу и просто избегать приема горячей или холодной пищи, то дефект в зубе будет только увеличиваться. И впоследствии придется терпеть более выраженную боль и оплачивать более дорогостоящее лечение.

Почему зуб реагирует на холодное или горячее

Боль на холодное или горячее появляется только в случае, если пошло нарушение целостности эмали.

Причин такого процесса не так много:

Травма зуба

При неудачном падении или после драки у пациента могут диагностировать перелом зуба. Оставлять его в таком состоянии нельзя, и дело не в эстетическом дефекте.

Стираемость эмали

Стираемость эмали бывает пришеечная или генерализованная.

Пришеечная стираемость происходит вблизи шейки зуба на границе с десной. В таком случае боль возникает слабая или средняя и быстро проходит. Обычно это незначительный участок, который лечится установкой пломбы.

Генерализованная стираемость происходит по всей высоте всего зубного ряда и влияет на прикус. В таком случае целостность эмали сильно нарушена. Пациенту требуется не только терапевта-стоматолога, а еще и ортопеда, потому что восстановить высоту зубов можно только с помощью ортопедического вмешательства — установить виниры или коронки. Игнорирование проблемы может привести к неправильному пережевыванию пищи, болям в челюстных суставах и воспалению.

Образование кариеса

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Если чувствительность при попадании холодного или горячего проходит сразу, то это следствие небольшого кариеса. Но если зуб продолжает какое-то время ныть, а боль отдает в десну, значит, внутри идет глубокий кариозный процесс близко к пульповой камере зуба, где проходят нервы и кровеносные сосуды. В первом случае можно подождать пару дней и запланировать поход к врачу. Во втором — нужно срочно откладывать все дела и бежать в стоматологию.

«Если чувствительность на холодное горячее продолжается длительное время, то, возможно, кариес уже перешел в пульпит. То есть сообщение кариозной полости пошло уже с пульпой камеры зуба (А внутри каждого зуба находится камера, куда подходит нерв и кровеносные сосуды)», — предостерег Акопян.

При остром пульпите боль в зубе становится невыносимой и унять ее обезболивающими не получится.

«Зубную боль терпеть невозможно, особенно в вечернее время. Если эта боль усиливается, у вас стреляет в висок, у вас болит вся половина головы и лица. Это терпеть невозможно. С утра немножко отпускает. Это значит, уже пошел острый пульпит. Тут уже однозначно нужно бежать прямо к первому попавшему доктору», — пояснил специалист.

Кариес на начальном этапе лечится установкой пломбы. В запущенном варианте — требует удаления нерва, пломбирования корневых каналов, а возможно, еще и установки керамической коронки.

Почему разрушается зубная эмаль

Здоровье зубов зависит сразу от нескольких факторов. Врач-стоматолог перечислил самые важные.

Наследственность. Примерно 20% состояния зубов определяется генетикой. Если у родителей, бабушек и дедушки были проблемные зубы, то это может передаваться в роду.

Экология. Постоянного места жительства, например, командировки, тоже влияет на состояние ротовой полости. От страны к стране, от города к городу разнится химический состав воды и содержание фтора.

Гигиена. Механически неправильная или нерегулярная чистка зубов, особенно зубных промежутков, приводит к развитию кариеса.

Питание. Злоупотребление «химией», например, газированными напитками, чипсами, полуфабрикатами также влияет на состояние зубов.

Сложная беременность. Если в период вынашивания мать тяжело болела и принимала антибиотики или же в раннем детстве самому ребенку прописывали серьезные препараты, следствием этого становятся так называемые тетрациклиновые зубы — потемневшие, коричневые, с пятнами, с трещинами.

Неправильный прикус или неровные зубы. Скученность зубов внахлест, прозванная «шалашиком», серьезно увеличивает риски возникновения кариеса. Такие зубы тяжело вычищать как следует, а значит, проблема становится хронической.

Отбеливание зубов. При грамотных действиях специалиста отбеливание раз в полгода или год никак не вредит зубам. Однако если процедуру проводить чаще или с нарушением стандартов, на зубах могут пойти трещины.