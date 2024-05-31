Мартынов об отношениях с Хилькевич: «Наши интересы совпадают»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 970 0

Александр Мартынов поддерживает дружеские отношения с Анной Хилькевич

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Что именно сблизило актеров?

Актер Александр Мартынов поддерживает дружеские отношения с коллегой по сериалу «Универ» Анной Хилькевич. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

По его словам, у них с Анной есть много общих интересов и совместных тем, поэтому из всего каста сериала у них сохранились наиболее близкие отношения.

«Наши интересы совпадают — это и саморазвитие, самопознание. Вот эти все темы нам близки», — рассказывает Мартынов.

Актер назвал Хилькевич великолепной партнершей по сериалу и очень хорошим и приятным человеком.

«Очень хороший, открытый, теплый и добрый человек», — сказал Мартынов.

Более подробно о том, какое продолжение будет у сериала «Универ», о сложностях поиска новых ролей, о начале карьеры Александра в 90-х годах, а также о воспитании детей смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

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