«Возникают мутации»: раскрыта связь между возрастом отца и риском аутизма у ребенка

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 63 0

Психолог Овсянникова: у отца старше 45 лет выше риск рождения ребенка с РАС

«Возникают мутации»: раскрыта связь между возрастом отца и риском аутизма у ребенка

Фото: ROBERT GHEMENT / ТАСС

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Особенности развития у детей — результат сочетания целого спектра факторов. Наука до сих пор в поиске, но некоторые закономерности все же прослеживаются.

Чем старше отец, тем выше риск появления на свет ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала клинический психолог, младший научный сотрудник научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) МГППУ Татьяна Овсянникова. По ее словам, такую связь подтвердили сразу несколько научных работ.

«В исследовании, опубликованном в 2016 году в журнале Molecular Psychiatry, были проанализированы данные более чем о 5,7 миллиона рождений, и установлено, что риск РАС значительно увеличивается с возрастом отца, особенно после 40 лет», — объяснила эксперт.

Как отметила Овсянникова, еще одно исследование подтвердило закономерность и даже уточнило данные. Согласно ему, у отцов старше 45 лет риск рождения ребенка с РАС в 3,5 раза выше, чем у мужчин в возрасте от 20 до 24 лет. А у пожилых пап больше шансов произвести на свет детей с шизофренией, биполярным расстройством и другими ментальными недугами.

«Одним из объяснений является то, что с возрастом у мужчин возникают мутации в сперматозоидах, которые могут влиять на риск РАС у ребенка. Помимо генетических мутаций, возраст отца может влиять на другие изменения, отражающиеся на созревании сперматозоидов», — добавила психолог.

Некоторые исследования говорят и о связи аутизма с возрастом матери, но если взвешивать риски, влияние возраста отца считается более значительным. Но и он не является приговором — это лишь один из целого спектра факторов, которые могут привести к РАС у малыша.

Ранее 5-tv.ru писал об основных признаках аутизма, которые можно заметить в первые годы жизни ребенка.

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