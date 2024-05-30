«Именно женщины»: Роза Сябитова назвала причину развода Алсу и Яна Абрамова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 666 0

Роза Сябитова считает, что у Алсу закончилось терпение и она подала на развод

«Именно женщины»: Роза Сябитова назвала причину развода Алсу и Яна Абрамова

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитая певица и предприниматель были вместе почти 20 лет. Почему же развалился один из самых крепких браков российского шоу-бизнеса?

Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова высказалась о причинах развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после почти 20 лет совместной жизни. В беседе с журналистами «МК» эксперт по отношениям предположила, что у артистки иссякло «женское терпение». Ведь именно Алсу подала иск о расторжении брака.

Сябитова посочувствовала звездной паре и отметила — она считает, что супругам лучше прилагать усилия для сохранения семьи. Особенно в тех случаях, когда за плечами столько лет и общих воспоминаний. Однако, добавила телесваха, любой брак держится на терпении женщины. И пока у нее находятся оправдания для партнера, роман продолжается.

«По статистике,в 80% из 100 инициатором развода становятся именно женщины. Мужчины, как правило, бьются за отношения. Их все устраивает. По всей видимости, у Алсу закончилось женское терпение», — сказала Роза Раифовна.

Как отметила сваха, период после развода для дам — тяжелое испытание. К счастью, добавила она, рядом с Алсу дети, родители, близкие и друзья. Их поддержка поможет преодолеть все трудности и жить дальше счастливо.

Ян и Алсу Абрамовы поженились в 2006-м, в том же году на свет появилась их дочь Сафина. Через два года родилась Микелла, а в 2016-м - сын Рафаэль. Звезда, как признавалась сама, с тех пор полностью посвятила себя материнству. Слухи о разводе появились несколько месяцев назад, но только на днях подтвердились.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему распадаются семьи знаменитостей.

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