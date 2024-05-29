Алсу, Нюша и компания: почему начали разводиться российские звезды

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 137 0

Психолог Наумова: разводы Алсу и Нюши связаны с их материальной независимостью

Алсу, Нюша и компания: почему начали разводиться российские звезды

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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В шоу-бизнесе наметилась тенденция на уничтожение брачных уз. С чем это связано?

Певицы Алсу и Нюша в один день подали иски о расторжении браков со своими супругами. По мнению психолога Натальи Наумовой, это лишь начало волны разводов российских звезд. Своим мнением специалист поделилась с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, одна из главных причин расторжения брака среди знаменитостей — это материальная независимость женщин, которые перестали терпеть плохое обращение с собой. Наумова уверена, что времена меняются, а с ними и отношение к излюбленному формату подчинения со стороны мужчин.

«Такие женщины сложнее идут на уступки и не хотят работать над отношениями», — подчеркнула психолог.

Другой важной причиной сразу двух разводов подряд специалист назвала падение стены осуждения со стороны общества. Люди со стороны видят, что уничтожить брачные цепи можно легко, а последствия этих решений далеко не так ужасны. Причем, все чаще каждый из партнеров в итоге не хочет подстраиваться друг под друга, что и создает трещину в отношениях.

«Поэтому разводов, в том числе в звездных парах, становится все больше и больше», — заявила Наталья Наумова.

Сейчас количество разводов растет не только среди звездных пар. Психолог видит в этой тенденции и угрозу, так как благодаря обретенной независимости женщины все же теряют ценного человека в их жизни. Появляются и другие сложности, особенно, если в браке есть дети.

Ранее 5-tv.ru писал, как актриса Яна Поплавская поддержала певицу Алсу после развода.

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