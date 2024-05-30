Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

Бывший студент МГУ с Украины Сергей Гулько, которого суд обязал покинуть Россию из-за попытки сбора денег для ВСУ, хотел после депортации из РФ уехать в Грузию, но получил отказ во въезде. Об этом сообщил сам молодой человек в беседе с РИА Новости.

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — сказал он.

При этом Гулько добавил, что его изначально собирались депортировать обратно в Россию, но в итоге разрешили купить билет в другую страну. Сейчас он находится за рубежом, но где именно — неизвестно. Там экс-студент МГУ собирается продолжить обучение и получить диплом врача.

«Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — добавил Гулько.

Сергея Гулько арестовали 12 апреля по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В мае его отчислили из МГУ с факультета фундаментальной медицины. Обучался Гулько в качестве иностранного гражданина на платной основе, в стенах университета свои политические взгляды не демонстрировал.

Отчисленный студент учился на шестом курсе. Он родился в Одессе, а в Москве жил в общежитии на Ломоносовском проспекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о решении суда выслать из России собиравшего деньги для ВСУ студента МГУ Гулько.