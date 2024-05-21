Собиравшего деньги для ВСУ студента МГУ Гулько вышлют из России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 68 0

Решение суда вступило в законную силу 21 мая.

Собиравшего деньги для ВСУ студента МГУ Гулько вышлют из России

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Отчисленный из МГУ за сбор денег для ВСУ украинский студент Сергей Гулько помещен в центр временного содержания для дальнейшей депортации. Об этом свидетельствуют данные в картотеке столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующее ходатайство удовлетворил Троицкий суд Москвы. Решение вступило в законную силу 21 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гулько отчислили из МГУ с факультета фундаментальной медицины. Молодой человек пытался в интернете собрать деньги для ВСУ и публиковал информацию националистического характера.

Отчисленный студент учился на шестом курсе. Он родился в Одессе, а в Москве жил в общежитии на Ломоносовском проспекте.

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