Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным руководителем

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Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Автор Конституции Украины Табачник: нелегитимность Зеленского создана специально

Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным руководителем

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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В основном законе страны четко говорится об этом, подчеркнул Дмитрий Табачник.

Президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным руководителем страны. Об этом заявил один из авторов действующей Конституции страны Дмитрий Табачник в беседе с РИА Новости.

Он сослался на статью 103 Конституции Украины и разъяснение Конституционного суда, в которых четко говорится: «сроки полномочий президента определяются только статьями Конституции».

«После 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины. <…> По Конституции другой трактовки не может быть: Зеленский — нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм Конституции», — сказал Табачник.

Причем нелегитимность Зеленского была специально сконструирована, считает он. В украинском конфликте есть множество заинтересованных стран, одна из них — коварная и циничная Великобритания, которой выгодны затягивание военных действий и эскалация. При этом Лондону все равно на нелегитимность Зеленского.

В ночь на 21 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства. Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Украины он теряет свои полномочия.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал Раду единственной легитимной властью на Украине. Киевский режим сам не захотел проводить выборы, напомнил глава государства.

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