Киевский режим сам не захотел проводить выборы, напомнил глава государства.

Единственной легитимной властью на Украине является Верховная рада и ее спикер, что же касается президента Незалежной Владимира Зеленского, то по этому вопросу необходимо провести глубокий анализ. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

«По поводу легитимности украинской власти: действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. <…> Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью (на Украине. — Прим. ред.) остается парламент и спикер Рады. По большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении, вот и все. Провести выборы, но они не захотели этого делать», — сказал он.

Путин напомнил, что согласно закону 2016 года конституции Украины, в условиях военного положения выборы проводиться не могут. Однако ничего не говорится о том, что эти полномочия пролонгируются. В таких условиях следует обращаться к статье 111 украинской конституции. Согласно ей, фактически полномочия президента переходят спикеру парламента.

В ночь на 21 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства. Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Украины он теряет свои полномочия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назвал условия для подписания мирного договора с Украиной. В частности, заключение такого документа возможно только с легитимной властью.