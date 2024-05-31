В Краснодарском крае после атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза, есть пострадавшие

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 185 0

О последствиях воздушного удара рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае после атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза, есть пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com / vk.com/ belinter

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В нескольких муниципалитетах Краснодарского края отражены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате одного из ударов пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе. На территории разгорелся пожар.

Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами.

«К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — отметил он.

По словам главы региона, по его поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. На данный момент продолжается ликвидация возгорания. Точное количество госпитализированных работников нефтебазы не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал о пресечении попытки Украины атаковать Крым. У берегов полуострова уничтожены ракеты ATACMS и несколько дронов.

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