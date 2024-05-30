У берегов Крыма уничтожены ракеты ATACMS и украинские дроны

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Евгения Романова
Евгения Романова 112 0

МО: над Азовским и Черным морями сбиты 8 ATACMS и еще 8 беспилотников ВСУ

У берегов Крыма уничтожены ракеты ATACMS и украинские дроны

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Украины атаковать российский регион.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Украины атаковать объекты в РФ. Боевики ВСУ использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, дроны и безэкипажные катера. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.

Так, силы ПВО сбили восемь ATACMS над Азовским морем и еще восемь беспилотников над Черным морем возле берегов Крыма. Вместе с тем огневые средства уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря. Они следовали в направлении полуострова.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что два парома были повреждены в результате обстрела Крыма со стороны ВСУ.

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